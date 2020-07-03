В Польше прокуратура получила более 100 заявлений, связанных с выборами 10 мая, которые не состоялись

В Польше прокуратура получила более 100 сообщений о возможных нарушениях закона, связанных с президентскими выборами 10 мая, которые не состоялись.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF FM.

Окружная прокуратура Варшавы получила уже более 100 сообщений о возможных нарушениях закона, связанных с президентскими выборами 10 мая, которые признали такими что не состоялись.

Большинство сообщений - более 80 - касаются возможного нарушения закона премьером Матеушем Моравецким и министром государственных активов Яцеком Сасиным. Заявители считают, что они нарушили законодательство, дав распоряжение о печати бюллетеней до того, как для этого появилась законодательное основание (закон о голосовании по почте).

Некоторые сообщения касаются также министра цифровизации Марека Загорского, который, как утверждают заявители, превысил полномочия, начав передавать Польской почте данные избирателей.

Заявители - преимущественно частные лица, но среди них есть также несколько депутатов и представителей местных властей.

Как сообщили корреспонденту издания, в настоящее время ни по одному из сообщений не приняли решение о начале расследования или отклонении сообщения.

Напомним, выборы были переназначены на 28 июня. В первом туре победу одержал действующий президент Дуда, получив 43,50% голосов. На втором месте кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковський с 30,46% голосов.

За 10 дней до второго тура президентских выборов в Польше опрос отдает победу Анджею Дуде с незначительным отрывом от Рафала Тшасковського.

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