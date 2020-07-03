Кулеба допускает подписание соглашения о ЗСТ с Турцией в 2020 году

Министр иностранных дел Украины допускает возможность подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией в этом году.

Как пиш "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом Дмитрий Кулеба заявил в Анталии на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Соглашение планируют финализировать до заседания Стратегического совета президентов обеих стран в 2020 году.

"Мы действительно настроены провести очередное заседание стратегического совета наших президентов в этом году и хотим наполнить его максимальным содержанием. И, безусловно, соглашение о свободной торговле является одной из таких задач, которая должна быть уже освящена нашими лидерами", - отметил Кулеба.

Министр рассказал, что переговоры о заключении соглашения о ЗСТ сейчас идут на уровне торговых представителей и министерства экономики и торговли.

"Сейчас мы ожидаем определенный позиционный документ от турецкой стороны для того, чтобы продолжить наши консультации и двигаться вперед. Но, я хочу подчеркнуть очень четко, что и в Киеве, и в Анкаре есть четкая политическая воля довести этот процесс наконец до результата, который збалансирует интересы украинской экономики, турецкой экономики, и позволит обеим странам выиграть существенно от зоны свободной торговли, и мы полностью разделяем ту цель, которая была озвучена президентом Эрдоганом - 10 млрд товарооборота между Украиной и Турцией. Мы можем прийти к этой цифре только через соглашение о свободной торговле", - заявил Кулеба.

Напомним, в начале июня в украинском МИД заявляли, что соглашение "готово на 99%" и остается согласовать лишь некоторые детали.

Переговоры между Украиной и Турцией о зоне свободной торговли возобновились в марте 2016 после того, как были прекращены в 2013 году.

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