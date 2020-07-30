У Польщі з’ясовують причини загибелі понад 1 млн бджіл

У Польщі у Великопольському воєводстві з’ясовують загибель понад 1 мільйона бджіл.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fakt.

Поліція міста Вонгровець отримала повідомлення про загибель понад мільйона бджіл з однієї пасіки, що у селі Копашин.

Загинули 18 бджолиних сімейств, кожне приблизно по 60 тисяч бджіл.

На цей час невідомо, що спричинило таку одночасну масову загибель, поліція відкрила провадження і встановлює обставини.

Місцеве видання Portal WRC пише, що це не перший подібний випадок за останній час. Два місяці тому у цьому районі також сталася масова загибель бджіл з близько 140 вуликів внаслідок хімічної обробки полів у денний час.

Нагадаємо, у середині червня влада хорватського регіону Меджимур'є на кордоні з Угорщиною оголосила стихійне лихо після загибелі понад 50 мільйонів бджіл. Попередньо причиною назвали отруєння пестицидами.