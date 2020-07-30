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В Польше выясняют причины гибели более 1 млн пчел

Четверг, 30 июля 2020, 08:56

В Польше в Великопольском воеводстве выясняют причины гибели более 1 миллиона пчел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Fakt.

Полиция города Вонгровец получила сообщение о гибели более миллиона пчел с одной пасеки, в селе Копашин.

Погибли 18 пчелиных семейств, каждое примерно по 60 тысяч пчел.

В настоящее время неизвестно, что вызвало такую ​​одновременную массовую гибель. Полиция открыла производство и устанавливает обстоятельства.

Местное издание Portal WRC пишет, что это не первый подобный случай за последнее время. Два месяца назад в этом районе также произошла массовая гибель пчел из около 140 ульев в результате химической обработки полей в дневное время.

Напомним, в середине июня власти хорватского региона Меджимурье на границе с Венгрией объявили стихийное бедствие после гибели более 50 миллионов пчел. Предварительно причиной назвали отравление пестицидами.

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