МЗС чекає на розгляд можливої екстрадиції в Україну "вагнерівців" з Білорусі

Питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК Вагнера будуть вирішувати відповідні органи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у Міністерстві закордонних справ України.

У дипломатичному відомстві зазначають, що пильно стежать за ситуацією навколо затримання під Мінськом кількох десятків російських бойовиків, серед яких і ті, що воювали на Донбасі.

"Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил та незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях на Сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу. Виявлення цих бойовиків в Білорусі підтверджує цей факт і свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів", - наголошують у заяві.

Питання щодо можливої екстрадиції чи інших правових дій, додає МЗС, "будуть вирішуватися відповідними правоохоронними та спеціальними органами".

У коментарі зазначають також, що Україна "розвиває добросусідські відносини з сусідньою Білоруссю, всебічно підтримує її суверенітет і незалежність".

Як повідомлялося раніше, проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків ПВК Вагнера відкрили справу, їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня під Мінськом затримали 33 осіб. ДержЗМІ повідомили, що це бойовики іноземної приватної військової компанії Вагнера. 32 з них забрали з санаторію під Мінськом, ще один чоловік був виявлений і затриманий на півдні країни.

Всі затримані - громадяни Російської Федерації, 14 з них згадуються в базі "Миротворець" як учасники військових дій на Донбасі.

Детальніше читайте у статті: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі.