МИД ожидает рассмотрения возможной экстрадиции в Украину "вагнеровцев" из Беларуси

Вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера будут решать соответствующие органы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

В дипломатическом ведомстве отмечают, что пристально следят за ситуацией вокруг задержания под Минском нескольких десятков российских боевиков, среди которых и те, кто воевал на Донбассе.

"Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов ", - отмечают в заявлении.

Вопросы о возможной экстрадиции или иных правовых действиях, добавляет МИД, "будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами".

В комментарии отмечают также, что Украина "развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость".

Как сообщалось ранее, против задержанных накануне под Минском боевиков ЧВК Вагнера открыли дело, их подозревают в подготовке теракта.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Все задержанные - граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе "Миротворец" как участники военных действий на Донбассе.

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