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Річниця нападу на Гандзюк: посольства США і Британії вимагають правосуддя

П'ятниця, 31 липня 2020, 13:27

Посольство США і і посол Великої Британії в Україні у другу річницю нападу на активістку Катерину Гандзюк випустили із заявами про вимогу правосуддя. 

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні заяви розміщені у Twitter.

"Сьогодні виповнюється два роки від нападу, що призвів до трагічної смерті громадської активістки Катерини Гандзюк, яка відважно боролася з корупцією заради демократичної України. Ми солідарні з народом України у вимозі правосуддя для Гандзюк та її близьких", - йдеться у заяві американського посольства у Twitter.

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У свою чергу посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що родина та друзі Гандзюк все ще чекають на справедливість у її справі. 

"Останні події у цій справі є позитивними, і я сподіваюся означають, що незабаром правосуддя візьме гору", - написала вона у своєму Twitter.

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімацію з сильними опіками, а за три місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер. 

28 липня Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера за фактом замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк.

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