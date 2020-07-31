Годовщина нападения на Гандзюк: посольства США и Британии требуют правосудия
Посольство США и посол Великобритании в Украине во вторую годовщину нападения на активистку Катерину Гандзюк выпустили заявления с требованием правосудия.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующие заявления размещены в Twitter.
"Сегодня исполняется два года с нападения, приведшего к трагической смерти общественной активистки Катерины Гандзюк, которая отважно боролась с коррупцией ради демократической Украины. Мы солидарны с народом Украины в требовании правосудия для Гандзюк и ее близких", - говорится в заявлении американского посольства в Twitter.
В свою очередь посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что семья и друзья Гандзюк все еще ждут справедливости в ее деле.
"Последние события в этом деле являются положительными, и я надеюсь, означают, что вскоре правосудие возобладает", - написала она в своем Twitter.
31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Катерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами и через три месяца умерла в больнице после многих операций.
27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик - Владислав Мангер.
28 июля Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера по факту заказа и организации нападения на Катерину Гандзюк.