МОЗ Франції дозволив місцевій владі запроваджувати масковий режим надворі

Міністерство охорони здоров’я Франції дозволило місцевій владі запроваджувати масковий режим надворі у своїх містах.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.

"Префекти зможуть розширювати зобов’язання носити маску на громадські місця надворі. Це рішення можна буде приймати на місцевому рівні, залежно від розвитку епідемії", - зазначив міністр.

Pour limiter la circulation du #COVID__19 , les préfets pourront désormais par arrêté étendre l’obligation de port du masque aux lieux publics ouverts.

Cette décision pourra être prise localement, en fonction de l’évolution de l’épidémie dans chaque territoire. — Olivier Véran (@olivierveran) July 31, 2020

Масковий режим можливо буде запровадити на місяць і за потреби продовжити.

Про так рішення вже оголосив префект північного регіону: масковий режим надворі буде запроваджений в окремих зонах агломерації Лілля. До цього переліку увійшли місця, де зазвичай багато людей, у тому числі міські парки і набережні.

Вимога носити маску в усіх закритих місцях діє у Франції з понеділка, 20 липня. До того маски були обов'язковими лише в громадському транспорті, а в інших закритих громадських просторах вони рекомендувались.

Порушення правила карається штрафом у 135 євро.