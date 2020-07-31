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Минздрав Франции разрешил местным властям вводить масочный режим на улице

Пятница, 31 июля 2020, 16:20

Министерство здравоохранения Франции позволило местным властям вводить масочный режим на улице в своих городах.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявил министр здравоохранения Оливье Веран.

"Префекты смогут расширять обязательства носить маску на общественные места на улице. Это решение можно будет принимать на местном уровне, в зависимости от развития эпидемии", - отметил министр.

Масочный режим можно будет ввести на месяц и при необходимости продолжить.

О таком решении уже объявил префект северного региона: масочный режим на улице будет введен в отдельных зонах агломерации Лилля. В этот перечень вошли места, где обычно много людей, в том числе городские парки и набережные.

Требование носить маску во всех закрытых местах действует во Франции с понедельника, 20 июля. До этого маски были обязательными только в общественном транспорте, а в других закрытых общественных пространствах они рекомендовались.

Нарушение правила карается штрафом 135 евро.

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