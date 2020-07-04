ЄС підтвердив непохитність підтримки України після голосування РФ у Криму

Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні, оприлюдненій в суботу щодо голосування з приводу конституційних поправок РФ, пише "Європейська правда".

"Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією. У такий спосіб ЄС засуджує проведення голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації, що завершилося 1 липня, і яке відбулося на Кримському півострові з порушенням міжнародного права", - йдеться у заяві.

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ЄС засудив участь у голосуванні щодо поправок до Конституції Російської Федерації жителів територій, що наразі непідконтрольні українській владі, і яким вибірково були видані російські паспорти всупереч духу Мінських угод.

"Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться у заяві.

У Великій Британії також заявили, що не визнають голосування за поправки до Конституції РФ на території анексованого Росією Криму.

ЄС, крім того, в цілому розкритикував російський референдум про конституційні зміни.