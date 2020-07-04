ЕС подтвердил непреклонность поддержки Украины после голосования РФ в Крыму

Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине, обнародованном в субботу после голосования по поводу конституционных поправок РФ, пишет "Европейская правда".

"Европейский Союз не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Таким образом ЕС осуждает проведение голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, что завершилось 1 июля, и которое произошло на Крымском полуострове с нарушением международного права", - говорится в заявлении.

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ЕС осудил участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации жителей территорий, неподконтрольных украинским властям, и каким выборочно были выданы российские паспорта вопреки духу Минских соглашений.

"Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

В Великобритании также заявили, что не признают голосования за поправки в Конституцию РФ на территории аннексированного Россией Крыма.

ЕС, кроме того, в целом раскритиковал российский референдум о конституционных изменениях.