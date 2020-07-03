Британія не визнає голосування в Криму за "обнулення" Путіна

Велика Британія ніколи не визнає голосування за поправки до Конституції РФ на території анексованого Росією Криму.

Про це заявили у посольстві Великої Британії в Україні, пише "Європейська правда".

"Використання Росією території Криму для голосування за поправки до Конституції РФ є неприпустимим. Велика Британія не визнає і ніколи не визнає такого голосування на суверенній українській території", - йдеться у заяві посольства на його офіційній Facebook-сторінці.

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"Ми солідарні з Україною у нагадуванні Росії та світу, що Крим - це Україна", - додали у посольстві.

Раніше Євросоюз заявив, що не визнає проведення Росією на території Криму референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.

МЗС України закликало міжнародну спільноту покарати організаторів незаконного голосування санкціями.