ЄС розкритикував голосування в РФ, яке дозволить Путіну бути при владі до 2036 року

Європейський союз розкритикував проведення голосування в Росії, яке може дозволити президенту Владіміру Путіну залишитися при владі до 2036 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речника Служби зовнішніх дій ЄС.

1 липня в Росії завершилося загальнонаціональне голосування щодо конституційних змін. Деякі поправки стосуються змін в політичній системі і роботі органів виконавчої, законодавчої та судової влади.

Ці зміни дозволять Путіну працювати ще два терміни після закінчення його нинішнього терміну в 2024 році. Згідно з офіційними попередніми результатами, 78% росіян проголосували за поправки і 21% проти. Явка склала близько 65%.

"Європейський союз висловлює жаль про те, що напередодні цього голосування агітація "за" і "проти" не була дозволена, що позбавило виборців доступу до збалансованої інформації. Ми очікуємо, що всі повідомлення і заяви про порушення, включаючи примус виборців, багаторазове голосування, порушення таємниці голосування та заяви про насильство з боку поліції щодо журналіста, який був присутній для спостереження, будуть належним чином розслідувані", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що поправка до статті 79 Конституції РФ передбачає верховенство Конституції Росії над рішеннями міждержавних органів на основі міжнародних договорів.

"Венеціанська комісія Ради Європи, членом якої є Росія, визнала цю поправку несумісною з міжнародними зобов'язаннями Росії і рекомендувала видалити це доповнення або змінити формулювання. Ми очікуємо, що Росія, незалежно від будь-яких поправок до своєї конституції, виконає свої міжнародні зобов'язання, в тому числі зобов'язання виконувати рішення Європейського суду з прав людини", - заявили в ЄС.