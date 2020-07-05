Естонія повернула Чехію й Хорватію у список країн, після в’їзду з яких потрібна самоізоляція

Естонія оновила список країн, після приїзду з яких на її територію необхідно 14 днів залишатися на самоізоляції.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, відповідну інформацію оприлюднило міністерство закордонних справ Естонії.

Новий список набуває чинності з понеділка, 6 липня. До нього повернулися дві країни – Чехія та Хорватія.

Загалом в оновленому списку – 8 країн Європи: Болгарія, Румунія, Чехія, Хорватія, Люксембург, Португалія та Британія.

Не повинні будуть залишатися на карантині ті, хто прибуває з сусідніх Латвії, Литви та Фінляндії, а також Польщі, Словаччини, Угорщини, Словенії, Австрії, Німеччини, Ліхтенштейну, Швейцарії, Нідерландів, Бельгії, Франції, Іспанії, Італії, Данії, Норвегії, Ісландії, Греції, Ірландії та Мальти.

Нагадаємо, уряд Естонії з 1 червня дозволив в'їзд на територію країни громадянам 16 країн ЄС та Шенгенської зони без зобов'язання відбувати карантин. Список переглядають щотижня, враховуючи розвиток епідеміологічної ситуації в країнах.

Вимогу про обов’язкові 2 тижні карантину не висувають до мандрівників з країн, у яких протягом останніх 2 тижнів перед приїздом кількість випадків коронавірусу не перевищує 15 на 100 тисяч населення.

Раніше Хорватію та Чехію виключила зі списку безпечних країн Словенія.

У Хорватії протягом останнього тижня добовий приріст хворих декілька разів наблизився до рекордів березня-квітня, після зовсім незначних показників протягом кінця травня-початку червня. У Чехії приріст хворих також повернувся до рівня початку-середини квітня*.

У самій Естонії протягом останніх двох тижнів щоденно реєструють по 1-2 нових випадки коронавірусу.

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*Дані про динаміку епідемії взяті з порталу worldometers.info, який збирає та порівнює офіційну статистику органів охорони здоров’я усіх країн світу.