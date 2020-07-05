Эстония вернула Чехию и Хорватию в список стран, после въезда из которых нужна самоизоляция

Эстония обновила список стран, после приезда из которых на ее территорию необходимо 14 дней оставаться на самоизоляции.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, соответствующую информацию обнародовало министерство иностранных дел Эстонии.

Новый список вступает в силу с понедельника, 6 июля. В него вернулись две страны - Чехия и Хорватия.

Всего в обновленном списке - 8 стран Европы: Болгария, Румыния, Чехия, Хорватия, Люксембург, Португалия и Великобритания.

Не должны будут оставаться на карантине те, кто прибывает из соседних Латвии, Литвы и Финляндии, а также Польши, Словакии, Венгрии, Словении, Австрии, Германии, Лихтенштейна, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Франции, Испании, Италии, Дании, Норвегии, Исландии, Греции, Ирландии и Мальты.

Напомним, правительство Эстонии с 1 июня разрешило въезд на территорию страны гражданам 16 стран ЕС и Шенгенской зоны без обязательства отбывать карантин. Список пересматривают каждую неделю, учитывая развитие эпидемиологической ситуации.

Требование об обязательных 2 неделях карантина не выдвигают к путешественникам из стран, где в течение последних 2 недель перед приездом количество случаев коронавируса не превышает 15 на 100 тысяч населения.

Ранее Хорватию и Чехию исключила из списка безопасных стран Словения.

В Хорватии в течение последней недели суточный прирост больных несколько раз приблизился к рекордам марта-апреля, после совсем незначительных показателей в течение конца мая-начала июня. В Чехии прирост больных также вернулся к уровню начала-середины апреля*.

В самой Эстонии в течение последних двух недель ежедневно регистрируют по 1-2 новых случая коронавируса.

Читайте также: На море в Европу: какие страны и когда будут пускать туристов из Украины.

*Согласно данным портала worldometers.info, который собирает и сравнивает официальную статистику органов здравоохранения всех стран мира.