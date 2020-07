Словенія виключила Чехію, Хорватію і Францію зі списку безпечних країн

Словенія посилює прикордонний режим і переміщує три країни з "зеленого" списку епідеміологічно безпечних країн в "жовтий" список менш безпечних держав.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив уряд Словенії в четвер увечері.

Нові правила прикордонного контролю почнуть діяти з 4 липня.

"Хорватія, Франція і Чехія будуть виключені в суботу зі списку епідеміологічно безпечних країн. Громадяни Словенії, які прибувають з цих країн, не підлягають 14-денному карантину, але безумовно необхідна велика обережність", - йдеться в повідомленні уряду в Twitter.

#Croatia, #France and the #Czech_RepublicRepublic will be removed on Saturday from the list of epidemiologically safe countries.

Slovenian citizens coming from these countries are not subject to a 14-day quarantine, but greater caution is definitely needed.