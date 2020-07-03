Словенія виключила Чехію, Хорватію і Францію зі списку безпечних країн

Словенія посилює прикордонний режим і переміщує три країни з "зеленого" списку епідеміологічно безпечних країн в "жовтий" список менш безпечних держав.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив уряд Словенії в четвер увечері.

Нові правила прикордонного контролю почнуть діяти з 4 липня.

"Хорватія, Франція і Чехія будуть виключені в суботу зі списку епідеміологічно безпечних країн. Громадяни Словенії, які прибувають з цих країн, не підлягають 14-денному карантину, але безумовно необхідна велика обережність", - йдеться в повідомленні уряду в Twitter.

#Croatia, #France and the #Czech_RepublicRepublic will be removed on Saturday from the list of epidemiologically safe countries.

Slovenian citizens coming from these countries are not subject to a 14-day quarantine, but greater caution is definitely needed. — Slovenian Government (@govSlovenia) July 2, 2020

Для громадян зазначених країн це рішення означає, що після в'їзду в Словенію вони повинні будуть пройти 14-денний карантин.

Уряд Словенії вирішив включити деякі країни в "жовтий" список через збільшення щоденних випадків коронавірусу в країні в останні дні.

"Епідеміологічна картина в Словенії погіршується. Вчора у нас було найбільше інфекцій з 16 квітня. 10 пацієнтів були госпіталізовані. Джерелом інфекції є або привезені випадки з-за кордону, або поширення хвороби в Словенії. Все більш-менш пов'язане з великими вечірками, транскордонними візитами на дискотеки", - написав у Twitter речник уряду Желько Кацин.

Epidemiološka slika v Sloveniji se slabša. Včeraj smo imeli največ okužb po 16. aprilu. Hospitaliziranih je 10 bolnikov. Izvor okužb so bodisi vnosi iz tujine in širitev bolezni znotraj Slovenije. Vse je več ali manj povezano z večjimi zabavami, čezmejnih obiskovanjem diskotek... — Jelko Kacin – govorec Vlade RS za Covid19 (@GovorecCOVID19) July 2, 2020

Хорватія була першою країною, для якої були зняті обмеження в Словенії. Тепер же хорвати зможуть в'їхати тільки в тому випадку, якщо у них там є нерухомість або заздалегідь заброньовано житло для туристів.

Як відомо, Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС відкривати внутрішні кордони з 15 червня, проте остаточне рішення залишається за національними урядами.

Нагадаємо, Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Детальніше читайте у статті: "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України".