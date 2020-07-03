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Словенія виключила Чехію, Хорватію і Францію зі списку безпечних країн

П'ятниця, 3 липня 2020, 10:23

Словенія посилює прикордонний режим і переміщує три країни з "зеленого" списку епідеміологічно безпечних країн в "жовтий" список менш безпечних держав.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив уряд Словенії в четвер увечері.

Нові правила прикордонного контролю почнуть діяти з 4 липня.

"Хорватія, Франція і Чехія будуть виключені в суботу зі списку епідеміологічно безпечних країн. Громадяни Словенії, які прибувають з цих країн, не підлягають 14-денному карантину, але безумовно необхідна велика обережність", - йдеться в повідомленні уряду в Twitter.

Для громадян зазначених країн це рішення означає, що після в'їзду в Словенію вони повинні будуть пройти 14-денний карантин.

Уряд Словенії вирішив включити деякі країни в "жовтий" список через збільшення щоденних випадків коронавірусу в країні в останні дні.

"Епідеміологічна картина в Словенії погіршується. Вчора у нас було найбільше інфекцій з 16 квітня. 10 пацієнтів були госпіталізовані. Джерелом інфекції є або привезені випадки з-за кордону, або поширення хвороби в Словенії. Все більш-менш пов'язане з великими вечірками, транскордонними візитами на дискотеки", - написав у Twitter речник уряду Желько Кацин.

Хорватія була першою країною, для якої були зняті обмеження в Словенії. Тепер же хорвати зможуть в'їхати тільки в тому випадку, якщо у них там є нерухомість або заздалегідь заброньовано житло для туристів.

Як відомо, Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС відкривати внутрішні кордони з 15 червня, проте остаточне рішення залишається за національними урядами.

Нагадаємо, Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Детальніше читайте у статті:  "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України".

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Коронавірус Туризм Словенія
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