Британія вперше запровадить санкції окремо від ЄС, в тому числі проти росіян

Велика Британія вперше самостійно запровадить санкції проти десятків людей, обвинувачених у порушеннях прав людини в усьому світі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб запустить новий урядовий режим санкцій після Brexit, назвавши перших порушників, чиї активи були заморожені.

У минулому Британія майже завжди вводила санкції колективно як член ООН або Європейського Союзу. Але після Brexit країна може діяти самостійно.

Рааб представить остаточне законодавство, необхідне для запуску нового автономного режиму санкцій у Британії.

"Відсьогодні Британія отримає нові повноваження, щоб заборонити в'їзд особам, причетним до серйозних злочинів і порушень прав людини, направляти гроші через наші банки і отримувати прибуток від нашої економіки", - сказав Рааб.

Режим санкцій буде призначений для окремих осіб або організацій, обвинувачених у порушеннях прав людини в усьому світі, а також для тих, хто отримує фінансову вигоду від цих порушень.

Міністр закордонних справ назве кілька десятків людей, чиї активи у Британії будуть заморожені і яким також буде заборонений в'їзд в країну.

Очікується, що в перший список увійдуть люди з Росії, Саудівської Аравії і Північної Кореї, але поки не з Китаю.

Представник департаменту МЗС заявив, що новий режим дозволить Британії "працювати незалежно від таких союзників, як США, Канада, Австралія і Європейський союз".