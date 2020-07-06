Літак з канадськими військовими, що летів в Латвію, розвернули через коронавірус

Літак, який до Латвії з військовими з Канади, розвернули на середині шляху, оскільки хтось із пасажирів контактував з хворим на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Літак прямував до Латвії минулого четверга. Пізніше Міністерство оборони Канади повідомило, що заражена людина сама не була в літаку, але, можливо, вступила в контакт з одним з пасажирів до того, як літак злетів з бази ВПС Канади в Трентоні.

Командування дізналося про це вже тоді, коли літак був в повітрі. Щоб уникнути можливого поширення інфекції було прийнято рішення повернути літак до Канади замість продовження польоту в Латвію.

На борту перебували близько 70 військовослужбовців та членів екіпажу. Тепер перед новим польотом в Латвію їм потрібно буде провести два тижні в карантині.

У Латвії в рамках місії НАТО знаходяться 540 канадських військових. У липні мала відбутися ротація, 70 військових повинні були полетіти додому, 70 нових залишитися в Латвії. Зараз армія Канади думає над альтернативними способами доставки своїх солдатів додому.