Самолет с канадскими военными, летевший в Латвию, развернули из-за коронавируса

Самолет, в Латвию с военными из Канады, развернули на середине пути, поскольку кто-то из пассажиров контактировал с больным коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Самолет направлялся в Латвию в прошлый четверг. Позже Министерство обороны Канады сообщило, что зараженный человек сам не был в самолете, но, возможно, вступил в контакт с одним из пассажиров до того, как самолет взлетел с базы ВВС Канады в Трентоне.

Командование узнало об этом уже тогда, когда самолет был в воздухе. Чтобы избежать возможного распространения инфекции, было принято решение вернуть самолет в Канаду вместо продолжения полета в Латвию.

На борту находились около 70 военнослужащих и членов экипажа. Теперь перед новым полетом в Латвию им нужно будет провести две недели в карантине.

В Латвии в рамках миссии НАТО находятся 540 канадских военных. В июле должна была состояться ротация, 70 военных должны были улететь домой, 70 новых остаться в Латвии. Сейчас армия Канады думает над альтернативными способами доставки своих солдат домой.