Бельгія поки залишить закритим кордон для мандрівників з-за меж ЄС

Бельгія поки що не відкриватиме кордони для 15 країн з "безпечного" списку ЄС.

Таке рішення бельгійський уряд ухвалив у понеділок, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Якщо сусідні країни відкриються для громадян третіх країн, Бельгія введе перевірка на кордоні.

План ЄС полягав у тому, щоб з 1 липня почати відновлювати подорожі з 15 країн, включаючи Сербію, Чорногорію, Австралію, Японію, Марокко, Таїланд і Канаду.

Але бельгійські міністри на зустрічі в понеділок визначили, що в деяких країнах ситуація з епідемією недостатньо добра для відновлення поїздок, в той час як інші не дотримуються принципу взаємності, оскільки не приймають мандрівників з Бельгії.

Рішення буде підлягати постійній оцінці і може бути змінене.

Деякі країни ЄС, що відкрились для "безпечних" держав, вирішили скасувати своє рішення. Наприклад, Греція закрила кордон для громадян Сербії через погіршення епідеміологічної ситуації.

В‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

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