Бельгия пока оставит закрытой границу для путешественников з-за пределов ЕС
Бельгия пока не будет открывать границы для 15 стран с "безопасного" списка ЕС.
Такое решение бельгийское правительство приняло в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Если соседние страны откроются для граждан третьих стран, Бельгия введет проверки на границе.
План ЕС заключался в том, чтобы с 1 июля начать восстанавливать путешествия из 15 стран, включая Сербию, Черногорию, Австралию, Японию, Марокко, Таиланд и Канаду.
Но бельгийские министры на встрече в понедельник определили, что в некоторых странах ситуация с эпидемией недостаточно хороша для восстановления поездок, в то время как другие не придерживаются принципа взаимности, поскольку не принимают путешественников из Бельгии.
Решение будет подлежать постоянной оценке и может быть изменено.
Некоторые страны ЕС, которые открылись для "безопасных" стран, решили отменить свое решение. Например, Греция закрыла границу для граждан Сербии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.
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