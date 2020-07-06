Бельгия пока оставит закрытой границу для путешественников з-за пределов ЕС

Бельгия пока не будет открывать границы для 15 стран с "безопасного" списка ЕС.

Такое решение бельгийское правительство приняло в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Если соседние страны откроются для граждан третьих стран, Бельгия введет проверки на границе.

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План ЕС заключался в том, чтобы с 1 июля начать восстанавливать путешествия из 15 стран, включая Сербию, Черногорию, Австралию, Японию, Марокко, Таиланд и Канаду.

Но бельгийские министры на встрече в понедельник определили, что в некоторых странах ситуация с эпидемией недостаточно хороша для восстановления поездок, в то время как другие не придерживаются принципа взаимности, поскольку не принимают путешественников из Бельгии.

Решение будет подлежать постоянной оценке и может быть изменено.

Некоторые страны ЕС, которые открылись для "безопасных" стран, решили отменить свое решение. Например, Греция закрыла границу для граждан Сербии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

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