У МЗС назвали категорії громадян України, які можуть в’їжджати в ЄС попри заборону

Існує вісім категорій громадян, які можуть в’їжджати на територію Євросоюзу попри загальну заборону на в’їзд через пандемію коронавірусу.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в Києві.

"Наразі Україна не відповідає критеріям, які визначені ЄС для того, щоб держава потрапляла в "зелений" список. Але навіть з цієї заборони є вісім винятків, вісім категорій громадян, які можуть в’їжджати на територію Європейського Союзу навіть попри наявну заборону", - сказав Кулеба.

Категорії громадян виглядають таким чином:

- співробітники медичних закладів, медичні дослідник та співробітники; спеціалісти з догляду за особами похилого віку та особи, яким потрібна термінова медична допомога

- прикордонники

- перевізники товарів та інші представники транспортних служб, насамперед йдеться про водіїв вантажівок

- дипломати, співробітники поліції під час виконання обов’язків, служби цивільного захисту та міжнародних контингентів

- особи, які прямують транзитом

- особи, які їдуть з НЕ туристичною метою, або з інших робочих питань, або які мають інший економічний інтерес (попередньо в МЗС помилково вказали з туристичною метою)

- особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні обставини. Ці обставини можуть по-різному тлумачитися в різних країнах.

Читайте також – "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху корона вірусу"