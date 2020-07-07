В МИД назвали категории граждан Украины, которые могут въезжать в ЕС

Существует восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию Европейского Союза, несмотря на общий запрет на въезд из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в Киеве.

"Сейчас Украина не соответствует критериям, которые определены ЕС для того, чтобы государство попадало в "зеленый" список. Но даже из этого запрета есть восемь исключений, восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию Европейского Союза, даже несмотря на имеющуюся запрет", - сказал Кулеба.

Категории граждан выглядят следующим образом:

- сотрудники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники; специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым требуется срочная медицинская помощь

- пограничники

- перевозчики товаров и другие представители транспортных служб, прежде всего речь идет о водителях грузовиков

- дипломаты, сотрудники полиции при исполнении обязанностей, службы гражданской защиты и международных контингентов

- лица, следующие транзитом

- лица, которые едут с НЕ туристической целью или по другим рабочим вопросам, или которые имеют другой экономический интерес (сперва в МИД ошибочно указали с туристической целью)

- лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные обстоятельства. Эти обстоятельства могут по-разному толковаться в разных странах.