В МИД назвали категории граждан Украины, которые могут въезжать в ЕС
Существует восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию Европейского Союза, несмотря на общий запрет на въезд из-за пандемии коронавируса.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в Киеве.
"Сейчас Украина не соответствует критериям, которые определены ЕС для того, чтобы государство попадало в "зеленый" список. Но даже из этого запрета есть восемь исключений, восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию Европейского Союза, даже несмотря на имеющуюся запрет", - сказал Кулеба.
Категории граждан выглядят следующим образом:
- сотрудники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники; специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым требуется срочная медицинская помощь
- пограничники
- перевозчики товаров и другие представители транспортных служб, прежде всего речь идет о водителях грузовиков
- дипломаты, сотрудники полиции при исполнении обязанностей, службы гражданской защиты и международных контингентов
- лица, следующие транзитом
- лица, которые едут с НЕ туристической целью или по другим рабочим вопросам, или которые имеют другой экономический интерес (сперва в МИД ошибочно указали с туристической целью)
- лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные обстоятельства. Эти обстоятельства могут по-разному толковаться в разных странах.