У США вітають санкції Британії проти порушників прав людини

У США привітали перше самостійне запровадження Британією санкцій проти винних у порушеннях прав людини.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США.

"США схвалює продовження Британією глобального лідерства у підтримці та захисті прав людини. Цей санкційний режим позначає початок нової ери у санкційній політиці Британії та співпраці наших двох демократій… Це доповнить зусилля США й Канади, посилюючи нашу здатність діяти разом", - йдеться у повідомленні.

У заяві додають, що США і надалі продовжать співпрацювати з партнерами, щоб відмовляти у доступі до фінансових систем особам, причетним до серйозних порушень прав людини.

Окрему заяву зробив також держсекретар Майк Помпео у своєму Twitter.

We welcome the UK’s establishment of a Global Human Rights sanctions regime that promotes accountability for serious Human Rights abuses. The UK is a global leader and our close partner in promoting and protecting human rights. #GlobalMagnitsky