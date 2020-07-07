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У США вітають санкції Британії проти порушників прав людини

Вівторок, 7 липня 2020, 10:40

У США привітали перше самостійне запровадження Британією санкцій проти винних у порушеннях прав людини.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США.

"США схвалює продовження Британією глобального лідерства у підтримці та захисті прав людини. Цей санкційний режим позначає початок нової ери у санкційній політиці Британії та співпраці наших двох демократій… Це доповнить зусилля США й Канади, посилюючи нашу здатність діяти разом", - йдеться у повідомленні.   

У заяві додають, що США і надалі продовжать співпрацювати з партнерами, щоб відмовляти у доступі до фінансових систем особам, причетним до серйозних порушень прав людини.

Окрему заяву зробив також  держсекретар Майк Помпео у своєму Twitter.

"Ми вітаємо запровадження Британією глобального санкційного режиму за порушення прав людини, який сприяє відповідальності за серйозні порушення прав людини. Велика Британія є всесвітнім лідером і  нашим близьким партнером у сприянні дотриманню і захисту прав людини", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора Велика Британія вперше самостійно ввела санкції проти десятків людей, обвинувачених у порушеннях прав людини в усьому світі, у тому числі - проти 25 громадян Росії.

У минулому Британія майже завжди запроваджувала санкції колективно як член ООН або Європейського Союзу, але після Brexit почала  діяти самостійно.

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