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В США приветствуют санкции Великобритании против нарушителей прав человека

Вторник, 7 июля 2020, 10:40

В США приветствуют первое самостоятельное введение Британией санкций против виновных в нарушениях прав человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США.

"США одобряет продолжение Британией глобального лидерства в поддержке и защите прав человека. Этот санкционный режим обозначает начало новой эры в санкционный политике Великобритании и сотрудничестве наших двух демократий... Это дополнит усилия США и Канады, усиливая нашу способность действовать вместе", - говорится в сообщении.

В заявлении добавляют, что США и в дальнейшем продолжат сотрудничать с партнерами, чтобы отказывать в доступе к финансовым систем лицам, причастным к серьезным нарушениям прав человека.

Отдельное заявление сделал также госсекретарь Майк Помпео в своем Twitter.

"Мы приветствуем введение Британией глобального санкционного режима за нарушение прав человека, способствует ответственности за серьезные нарушения прав человека. Великобритания является всемирным лидером и нашим близким партнером в содействии соблюдению и защите прав человека", - отметил он.

Напомним, вчера Великобритания впервые самостоятельно ввела санкции против десятков людей, обвиняемых в нарушениях прав человека во всем мире, в том числе - против 25 граждан России.

В прошлом Великобритания почти всегда вводила санкции коллективно как член ООН или Европейского Союза, но после Brexit начала действовать самостоятельно.

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