В США приветствуют санкции Великобритании против нарушителей прав человека

В США приветствуют первое самостоятельное введение Британией санкций против виновных в нарушениях прав человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США.

"США одобряет продолжение Британией глобального лидерства в поддержке и защите прав человека. Этот санкционный режим обозначает начало новой эры в санкционный политике Великобритании и сотрудничестве наших двух демократий... Это дополнит усилия США и Канады, усиливая нашу способность действовать вместе", - говорится в сообщении.

В заявлении добавляют, что США и в дальнейшем продолжат сотрудничать с партнерами, чтобы отказывать в доступе к финансовым систем лицам, причастным к серьезным нарушениям прав человека.

Отдельное заявление сделал также госсекретарь Майк Помпео в своем Twitter.

We welcome the UK’s establishment of a Global Human Rights sanctions regime that promotes accountability for serious Human Rights abuses. The UK is a global leader and our close partner in promoting and protecting human rights. #GlobalMagnitsky