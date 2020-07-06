Британія вперше ввела санкції окремо від ЄС, у "чорному списку" 25 росіян

Велика Британія вперше самостійно ввела санкції проти десятків людей, обвинувачених у порушеннях прав людини в усьому світі, у тому числі - проти 25 громадян Росії.

"Європейська правда" ознайомилась з рішенням британського уряду, про яке оголосив глава МЗС Домінік Рааб.

У минулому Британія майже завжди вводила санкції колективно як член ООН або Європейського Союзу, але після Brexit почала діяти самостійно.

49 осіб і організацій, причетних до найвідоміших порушень прав людини в останні роки, опинились під санкціями відповідно до нового санкційного режиму Британії.

Перша хвиля британських санкцій, за якою послідують і наступні, націлена на 25 громадян РФ, причетних до жорстокого поводження і смерті аудитора Сергія Магнітського. У списку, зокрема, голова Слідчого комітету РФ Александр Бастрикін, заступник генерального прокурора РФ Віктор Гринь, співробітники МВС РФ.

Персональні санкції Лондон ввів щодо 20 громадян Саудівської Аравії, причетних до смерті журналіста Джамала Хашоггі, двох високопоставлених військових генералів з М'янми.

Під санкціями також дві організації, причетні до примусової праці, тортур і вбивств у Північній Кореї.

Представник департаменту МЗС раніше заявив, що новий режим дозволить Британії "працювати незалежно від таких союзників, як США, Канада, Австралія і Європейський Союз".