ЄС надав Україні 11,5 млн євро для підтримки реформи державного управління

ЄС перерахував у бюджет України понад 11,5 млн євро для підтримки реформи державного управління.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє представництво ЄС в Україні.

"Сьогодні Європейський Союз здійснив пряму виплату в розмірі понад 11,5 млн євро в державний бюджет України. Ці кошти спрямовані на підтримку подальшого розвитку системи державного управління в Україні, зокрема задля підвищення її ефективності та стійкості в умовах кризи, спричиненої COVID-19", - зазначають в офіційному комюніке.

Ці кошти є частиною пакету обсягом 90 млн євро у межах програми бюджетної підтримки на реформування державного управління на період 2016–2021 років.

Щоб отримати їх, Україна мала досягти прогресу в реформуванні державного управління, зокрема покращити взаємодію між державними реєстрами і надання державних послуг із подальшим запровадженням і використанням цифрових технологій (як система e-Health, реєстру актів цивільного стану тощо), а також продовжувати оновлення кадрів та управління людськими ресурсами в державних органах (зокрема, запровадити інформаційну систему управління персоналом).

Перед цим Україна вже отримала три транші на на загальну суму 37,6 млн євро.

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас наголосив, що реформа державного управління є однією з ключових, тому ЄС продовжить підтримувати її, ділячись досвідом та надаючи фінансову допомогу.

"Зараз як ніколи важливо забезпечити дотримання основних принципів публічного врядування, підзвітності та прозорості для здобуття й зміцнення довіри громадян і бізнесу до державних інституцій і тим самим сприяти швидшому відновленню після тяжкої кризи у сферах здоров’я та економіки", – зазначив Матті Маасікас.

Останній транш на суму 26 млн євро заплановано на 2021 рік. Для його отримання Україна має виконати декілька умов, зокрема, запровадити Принципи державного управління ОЕРС/SIGMA, впроваджувати та оновлювати Стратегію реформування державного управління на основі закону "Про державну службу", прийняти закон про загальну адміністративну процедуру.

"ЄС продовжує стежити за відповідністю останніх законодавчих змін у цій сфері та прозорістю спрощеного набору на посади державної служби в умовах нинішньої кризи", - додають у повідомленні.

Крім бюджетної підтримки, ЄС також надає технічну допомогу обсягом 14 млн євро для впровадження та реалізації зазначених принципів державного управління в державних органах, а також спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку виділяє 28,7 млн євро для підтримки секторальних реформ у профільних міністерствах.