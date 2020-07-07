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Стефанишина говорит, что договорилась с ЕС "как можно быстрее" запустить экспертную миссию по "промбезвизу"

Вторник, 7 июля 2020, 14:43

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о договоренности с ЕС как можно быстрее запустить экспертную миссию в рамках начала переговоров о подписании так называемого "промышленного безвиза".

Об этом говорится в Twitter Стефанишин, которая в среду находится с визитом в Брюсселе.

"Плодотворная встреча с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи. Договорились как можно быстрее запустить экспертную миссию в рамках начала переговоров по подписанию Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции", - сообщила Стефанишина.

Она добавила, что несмотря на ситуацию с COVID-19 Киев ожидает достичь существенного прогресса до октябрьского саммита Украина-ЕС по большинству вопросов: обновление Соглашения об ассоциации, подписание договора об Общем авиационном пространстве с ЕС, цифровой повестке дня, участии Украины в Европейской зеленой сделке.

В июне премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина сможет приблизиться к заключению с ЕС так называемого "промышленного безвиза" не раньше, чем через год.

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В мае глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о договоренности с ЕС ускорить совместную работу над составлением "промышленного безвиза".

В январе сообщалось, что Украина достигла договоренности о визите предварительной технической миссии, которая должна проверить готовность Украины к переговорам по "промышленному безвизу" с ЕС.

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