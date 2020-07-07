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У Косові загинув американський військовий із місії НАТО

Вівторок, 7 липня 2020, 15:06

Міністерство оборони США оголосило про загибель 20-річного військовослужбовця, який служив в миротворчій місії в Косові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Згідно зі звітом, військовослужбовець Олександр Блейк Клас був убитий 4 липня в таборі Ново Село в результаті інциденту, який не був частиною збройної акції.

Секретаріат оборони оголосив, що інцидент розслідується, але не опублікував подробиць про загибель бійця Національної гвардії штату Орегон, чий підрозділ прибуло в Косово на початку березня цього року.

В даний час менш ніж 4000 військовослужбовців, близько 640 з яких із Сполучених Штатів, служать в Косові в рамках місії під керівництвом НАТО.

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Косово США
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