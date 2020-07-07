В Косове погиб американский военный из миссии НАТО

Министерство обороны США объявило о гибели 20-летнего военнослужащего, служившего в миротворческой миссии в Косове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Согласно отчету, военнослужащий Александр Блейк Класс был убит 4 июля в лагере Ново Село в результате инцидента, который не был частью вооруженной акции.

Секретариат обороны объявил, что инцидент расследуется, но не опубликовал подробностей о гибели бойца Национальной гвардии штата Орегон, чьё подразделение прибыло в Косово в начале марта этого года.

В настоящее время менее 4000 военнослужащих, около 640 из которых из Соединенных Штатов, служат в Косове в рамках миссии под руководством НАТО.