Віцепрем’єрка розказала, які перспективи відкриття кордонів ЄС для українців

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на переговорах в Брюсселі піднімала питання відкриття кордонів ЄС для українців і наразі рекомендує не чекати дива.

Про це Стефанішина розповіла журналістам після завершення низки зустрічей в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За її словами, на зустрічах йшлося про поетапне відкриття кордонів після виходу з коронакризи.

"Це питання обговорювалося з кількома єврокомісарами. І комісар Кіріакідес, і інші зазначили, що це суто технічний процес, тому ми намагатимемося максимально оперативно надавати всю інформацію про ситуацію з коронакризою в Україні та сподіватимемося, що це сприятиме якнайшвидшому відкриттю кордонів відповідно до рекомендацій ЄС", - розповіла віцепрем'єрка.

Відповідаючи на запитання, коли можна очікувати відкриття кордонів з країнами ЄС, Стефанішина сказала, що процес буде поступовим.

"Я не буду оптимістична в цьому питанні - дива не станеться, і ми не прокинемося одним дивовижним ранком з відкритими кордонами на всій території ЄС. Це поступовий процес", - сказала Стефанішина.

За її словами, в Брюсселі було досягнуто домовленості щодо оперативного обміну статистичними даними й інформацією.

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"Так, зокрема, в Україні - найнижчий рівень смертності, що є важливим показником. Ми також істотно підвищили можливості щодо тестування. Цю інформацію ми надаватимемо ЄС, і я сподіваюся, що це сприятиме поступовому відкриттю кордонів", - зазначила Стефанішина.

Нагадуємо: в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Українці можуть перевірити можливість в'їзду за кордон за кількома сервісами: список.

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