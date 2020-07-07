Вице-премьер рассказала, какие перспективы открытия границ ЕС для украинцев

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на переговорах в Брюсселе поднимала вопрос открытия границ ЕС для украинцев и пока рекомендует не ждать чуда.

Об этом Стефанишина рассказала журналистам после завершения ряда встреч в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По ее словам, на встречах речь шла о поэтапном открытии границ после выхода из коронакризиса.

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"Этот вопрос обсуждался с несколькими еврокомиссарами. И комиссар Кириакидес, и другие отметили, что это чисто технический процесс, поэтому мы постараемся максимально оперативно предоставлять всю информацию о ситуации с коронакризисом в Украине и надеяться, что это будет способствовать скорейшему открытию границ в соответствии с рекомендациями ЕС" , - рассказала вице-премьер.

Отвечая на вопрос, когда можно ожидать открытия границ со странами ЕС, Стефанишина сказала, что процесс будет постепенным.

"Я не буду оптимистична в этом вопросе - чуда не произойдет, и мы не проснемся одним удивительным утром с открытыми границами на всей территории ЕС. Это постепенный процесс", - сказала Стефанишина.

По ее словам, в Брюсселе была достигнута договоренность по оперативному обмену статистическими данными и информацией.

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"Так, в частности, в Украине - самый низкий уровень смертности, что является важным показателем. Мы также существенно повысили возможности тестирования. Эту информацию мы предоставим ЕС, и я надеюсь, что это будет способствовать постепенному открытию границ", - отметила Стефанишина.

Напоминаем: въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.