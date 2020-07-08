Єврокомісія дозволила Німеччині витратити 500 млрд євро для підтримки бізнесу

Єврокомісія дозволила Німеччині виділити 500 млрд євро для підтримки бізнесу у зв’язку з кризою, зумовленою пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Комісія встановила, що цей захід Німеччини допоможе протидіяти негативним економічним наслідкам спалаху коронавірусу в країні. Він є необхідним, відповідним та пропорційним", - йдеться в офіційному пресрелізі Єврокомісії.

Виконавчий віцепрезидент з питань конкуренції Маргрете Вестагер зазначила, що план містить достатньо запобіжників для того, щоб уникнути викривлення конкуренції.

"У ці складні часи ми продовжуємо працювати у тісній співпраці з країнами-членами, щоб знайти дієві рішення, які б спростили доступ до фінансування для компаній, які постраждали внаслідок пандемії коронавірусу, дотримуючись при цьому правил ЄС", - зазначила вона.

Переважна більшість коштів надаватиметься у формі гарантованих державою позик – 400 млрд євро, а також у формі субсидованих боргових інструментів та інструментів рекапіталізації (разом близько 100 млрд).

Претендувати на ці кошти зможуть лише компанії, які на кінець минулого року ще не мали проблем.

Загальна сума затверджених коштів для німецьких планів допомоги зросла до 600 млрд євро.