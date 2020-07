У ЄС засудили нові арешти кримських татар в окупованому Криму

У ЄС засудили нові арешти кримських татар в окупованому Росією Криму.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднив речник Європейської служби зовнішніх дій Петер Стано.

"Європейський Союз вважає ці затримання політично вмотивованими та - оскільки вони здійснені за російським законодавством російською "владою" на території України – незаконними згідно з нормами міжнародного права.

ЄС не визнає застосування російського законодавства у Криму та місті Севастополь та сподівається на якнайшвидше звільнення усіх незаконно заарештованих громадян України", - йдеться у заяві.

Також РФ закликають припинити тиск на кримських татар, не порушувати прав людини і забезпечити на півострів доступ міжнародних правозахисних організацій.

"ЄС залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів", - додають наприкінці.

Нагадаємо, 7 липня окупаційна влада Російської Федерації у Криму провела обшуки у домівках кримських татар, які виступали проти репресій у Криму, після яких шістьох із них затримали.

За попередньою інформацією, затриманих звинувачують в організації або участі в діяльності організації "Хізб ут-Тахрір", оголошеної в РФ терористичною.

За даними правозахисної ініціативи Let My People Go, список українських політв’язнів, які незаконно утримуються в Російській Федерації та окупованому Криму, тепер зріс із 94 до щонайменше 100 осіб.