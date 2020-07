В ЕС осудили новые аресты крымских татар в оккупированном Крыму

В ЕС осудили новые аресты крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление обнародовал представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано.

"Европейский Союз считает эти задержания политически мотивированными и - поскольку они совершены по российскому законодательству российской "властью" на территории Украины - незаконными в соответствии с нормами международного права.

ЕС не признает применения российского законодательства в Крыму и городе Севастополь и надеется на скорейшее освобождение всех незаконно арестованных граждан Украины", - говорится в заявлении.

Также РФ призывают прекратить давление на крымских татар, не нарушать права человека и обеспечить доступ на полуостров международных правозащитных организаций.

"ЕС остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - добавляют в конце.

Напомним, 7 июля оккупационные власти Российской Федерации в Крыму провела обыски в домах крымских татар, которые выступали против репрессий в Крыму, после чего шестерых из них задержали.

По предварительной информации, задержанных обвиняют в организации или участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", объявленной в РФ террористической.

По данным правозащитной инициативы Let My People Go, список украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в Российской Федерации и оккупированном Крыму, теперь вырос с 94 до не менее 100 человек.