Выборы в Польше: 11% еще не определились, за кого голосовать

Поддержка кандидатов во втором туре президентских выборов в Польше отличается лишь в 1%, а 11% еще не определились с выбором.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet, таковы последние результаты исследования общественного мнения от Kantar.

81% опрошенных собираются голосовать во втором туре президентских выборов, из них 53% точно уверены, что придут на участок. Не собираются участвовать в выборах 13%, а 6% - еще не определились.

Среди избирателей, которые собираются голосовать, 45% собираются поддержать кандидата от "Гражданской платформы" и мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Действующий президент Дуда отстает в пределах статистической погрешности - за него собираются голосовать 44% опрошенных.

Еще 11% респондентов еще не определились, за кого голосовать. Именно их голоса станут решающими 12 июля.

Kantar отмечает, что на участке могут прийти меньше людей, чем те, кто задекларировал такое намерение в ходе опроса.

Данное исследование проводилось в период с 3 по 8 июля. Всего опросили 978 человек в возрасте от 18 лет.

Напомним, Дуда победил в первом туре, набрав 43,5% голосов. Рафал Тшасковский был вторым с 30,5%. Явка составила 64,5%.