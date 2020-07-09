Польща викликала дипломата Німеччини через "упереджені" публікації німецьких ЗМІ про польські вибори

МЗС Польщі викликало тимчасово повіреного у справах Німеччини у Польщі у зв’язку з нібито упередженими публікаціями німецьких ЗМІ щодо виборів у Польщі.

Про це у своєму Twitter написав заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"У зв’язку з появою низки статей у німецьких ЗМІ, в яких міститься маніпуляція і які створюють однозначне враження залучення до президентських виборів в Польщі на боці одного з кандидатів, я викликав сьогодні до МЗС тимчасово повіреного у справах Німеччини",- написав він.

Перед цим штаб чинного президента Анджея Дуди заявляв, що Німеччина нібито хоче вплинути на результати виборів в Польщі завдяки публікаціям в польських виданнях, підпорядкованих німецькому концерну Axel Springer.

Зокрема, йдеться про польський таблоїд Fakt, який на минулому тижні написав, що президент Дуда помилував педофіла, який знущався над своєю сім’єю, супроводжуючи текст відповідним текстом і фото президента. Дуда різко відреагував на цю публікацію, назвавши її "наклепницьким нападом і підлістю".

Дуда в кампанії раніше також звернув увагу на публікацію польського кореспондента видання Die Welt, зауваживши, що журналіст називає кращим варіантом для Берліна обрання президентом кандидата Рафала Тшасковського, який не висуватиме Німеччині вимог щодо виплати відшкодувань за знищення в роки Другої світової війни.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, у якому зійдуться Дуда і Тшасковський, відбудеться в неділю, 12 липня.

Анджей Дуда переміг в першому турі, набравши 43,5% голосів. Рафал Тшасковський був другим з 30,5%. Явка склала 64,5%.

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