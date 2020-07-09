США розпочнуть підготовку військових на Кіпрі попри критику Туреччини

США планують вперше провести військові навчання з Кіпром, не дивлячись на критику союзника по НАТО Туреччини, яка попередила, що такий крок призведе до дестабілізації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Конгрес США минулого року поклав край десятиліттю ембарго на поставки зброї на острів, північна третина якого окупована Туреччиною.

Держсекретар Майк Помпео заявив, що Державний департамент вперше профінансує вишкіл для Республіки Кіпр в рамках "наших відносин у сфері безпеки, які розширюються".

"Це є частиною наших зусиль по зміцненню відносин з ключовими регіональними партнерами для сприяння стабільності в Східному Середземномор'ї", - сказав Помпео.

Співпраця стане частиною американської програми міжнародного військового освіти і підготовки, яка спрямована на підготовку іноземних офіцерів і підвищення сумісності дружніх країн з військовими США.

Туреччина і невизнана Турецька Республіка Північного Кіпру застерегли від кінця ембарго, заявивши, що це порушить баланс сил на острові.

"Ясно, що кроки, які не підтримують баланс між двома сторонами, не допоможуть відновити обстановку довіри на острові, а також відновити мир і стабільність у східному Середземномор'ї", - йдеться в заяві МЗС Туреччини.

Сполучені Штати ввели ембарго в 1987 році, щоб уникнути гонки озброєнь і сприяти мирному врегулюванню на острові.

Критики кажуть, що рішення обернулося невдачею, змусивши Кіпр, який тепер є членом ЄС, шукати інших партнерів.