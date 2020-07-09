США начнут подготовку военных на Кипре несмотря на критику Турции

США планируют впервые провести военные учения с Кипром, несмотря на критику союзника по НАТО Турции, которая предупредила, что такой шаг приведет к дестабилизации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Конгресс США в прошлом году положил конец десятилетию эмбарго на поставки оружия на остров, северная треть которого оккупирована Турцией.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Государственный департамент впервые профинансирует учения для Республики Кипр в рамках "наших расширяющихся отношений в сфере безопасности".

"Это является частью наших усилий по укреплению отношений с ключевыми региональными партнерами для содействия стабильности в Восточном Средиземноморье", - сказал Помпео.

Сотрудничество станет частью американской программы международного военного образования и подготовки, которая направлена ​​на подготовку иностранных офицеров и повышение совместимости дружественных стран с военными США.

Турция и непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра предостерегли от окончания эмбарго, заявив, что это нарушит баланс сил на острове.

"Ясно, что шаги, которые не поддерживают баланс между двумя сторонами, не помогут восстановить обстановку доверия на острове, а также восстановить мир и стабильность в восточном Средиземноморье", - говорится в заявлении МИД Турции.

Соединенные Штаты ввели эмбарго в 1987 году, чтобы избежать гонки вооружений и способствовать мирному урегулированию на острове.

Критики говорят, что решение обернулось неудачей, заставив Кипр, который теперь является членом ЕС, искать других партнеров.