У Німеччині заявили про посилення підривної діяльності РФ і Китаю

Федеральне відомство з охорони конституції фіксує посилення підривної діяльності з боку Росії та Китаю в Німеччині.

Про це йдеться в оприлюдненій у четвер доповіді відомства, пише "Європейська правда" з посиланням на українську службу Deutsche Welle.

У кризові часи посилюються кібератаки та дезіформаційні кампанії, які мають на меті дестабілізувати вільне суспільство, йдеться в доповіді. Як приклади таких дестабілізуючих держав названі Росія і Китай.

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У документі також повідомляється про різке збільшення злочинів, які здійснюють у Німеччині праві та ліві екстремісти.

За даними спецслужби, у 2019 в країні нарахували 22 300 злочинів з правоекстремістським підґрунтям - майже на 10% більше, ніж торік, та 6400 - з лівоекстремістським - на 40% більше.

Водночас кількість насильницьких злочинів скоротилася - на 15% у випадку з ультраправими та на 10% - у випадку з ліворадикалами.

Значну загрозу і надалі становлять ісламські екстремісти, вважають у відомстві. Хоч в останні три роки в Німеччині ісламістами не було здійснено жодного теракту, салафіти й надалі посилюють свій вплив у країні, йдеться в доповіді.