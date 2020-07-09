Глава МЗС Німеччини розкритикував Росію за політику щодо Сирії

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас звинуватив Росію у загостренні гуманітарної кризи в Сирії.

Про це він заявив у середу виданню Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

"Блокада деяких партнерів в Раді безпеки ООН ставить під загрозу життя людей", - заявив Маас. Росія і Китай раніше наклали вето на резолюцію в Радбезі ООН щодо транскордонної гуманітарної допомоги в Сирії.

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Маас підкреслив, що від цієї допомоги міжнародної спільноти залежать 2,8 мільйона осіб, а пандемія коронавірусу загрожує їм ще більшими стражданнями.

"Перед обличчям посилення кризи просто немає сенсу продовжувати скорочувати гуманітарний доступ", - попередив він. При цьому "політичні розбіжності слід відкласти на задній план, особливо коли мова йде про гуманітарні питання".

Проєкт резолюції, який заветували 7 липня Росія і Китай, передбачав продовжити на рік діючий механізм з доставки допомоги в Сирію через два пропускні пункти на кордоні з Туреччиною.

За словами Мааса, Німеччина буде і далі спільно з Бельгією виступати за продовження чинності нинішньої резолюції, дія якої припиняється 10 липня.

Німеччина головує у Раді безпеки ООН з 1 липня.