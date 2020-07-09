В Германии заявили об усилении подрывной деятельности РФ и Китая

Федеральное ведомство по охране конституции фиксирует усиление подрывной деятельности со стороны России и Китая в Германии.

Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе ведомства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на украинскую службу Deutsche Welle.

В кризисные времена усиливаются кибератаки и дезинформационные кампании, которые имеют целью дестабилизировать свободное общество, говорится в докладе. В качестве примеров таких дестабилизирующих государств названы Россия и Китай.

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В документе также сообщается о резком увеличении преступлений, которые совершают в Германии правые и левые экстремисты.

По данным спецслужбы, в 2019 году в стране насчитали 22300 преступлений с правоэкстремистской основой - почти на 10% больше, чем в прошлом году, и 6400 - с левоэкстремистской - на 40% больше.

В то же время количество насильственных преступлений сократилось - на 15% в случае с ультраправыми и на 10% - в случае с леворадикалами.

Значительную угрозу и в дальнейшем составляют исламские экстремисты, считают в ведомстве. Хотя в последние три года в Германии исламистами не было совершено ни одного теракта, салафиты и в дальнейшем усиливают свое влияние в стране, говорится в докладе.