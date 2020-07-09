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Стефанішина і генсек НАТО обговорили реформи і ситуацію на Донбасі






Таран розповів генсеку НАТО про хід реформ в Україні

Четвер, 9 липня 2020, 16:12

Міністр оборони України Андрій Таран у п’ятницю в телефонній розмові з генсеком НАТО обговорив зусилля України щодо реформ і співпрацю з Альянсом. 

Про це проінформувала речниця генерального секретаря НАТО Оана Лунгеску, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поговорив з міністром оборони України Андрієм Тараном. Вони обговорили зусилля України з реформ та партнерство з НАТО", - повідомила речниця у Twitter.

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Стефанішина і генсек НАТО обговорили реформи і ситуацію на Донбасі

"Альянс продовжує підтримувати Україну, і наше партнерство є міцним", - додала вона.

В пресслужбі Міноборони згодом повідомили, що Таран у розмові наголосив на незворотності реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства НАТО. 

Він наголосив на необхідності поновити регулярні засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, які не відбуваються через блокаду Угорщини.

Співрозмовники також погодилися посилити присутність сил і засобів на суходолі, морі та в повітряному просторі чорноморського регіону шляхом збільшення патрулювання у повітрі та присутності кораблів військово-морських сил країн-членів Альянсу. 

Міністр оборони України висловив зацікавленість в налагоджені спільного обміну інформацією про обстановку в цьому регіоні та запросив держави-члени НАТО приєднатися до національних стратегічних навчань, що заплановані до проведення на півдні України восени цього року.

Напередодні штаб-квартиру НАТО відвідала віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. 

На першій зустрічі з генсеком Альянсу Стефанишина обговорила пріоритети українського уряду і партнерство України з Альянсом.

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