Стефанішина і генсек НАТО обговорили реформи і ситуацію на Донбасі

На першій зустрічі генсек НАТО та віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції обговорили пріоритети українського уряду і партнерство України з Альянсом.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному комюніке НАТО за підсумками зустрічі 8 липня.

"Обговорювалися пріоритети нового українського уряду та міцність відносин НАТО й України. Генеральний секретар привітав Україну з отриманням статусу партнера Програми розширених можливостей НАТО, що є визнанням внеску країни у євроатлантичну безпеку", - зазначають у повідомленні.

На засіданні Комісії Україна-НАТО Ольга Стефанішина розповіла партнерам про стан реформ в Україні та безпекову ситуацію.

"Союзники наголосили на відданості НАТО принципам суверенітету й територіальної цілісності України та схвалили прагнення України до мирного врегулювання конфлікту на Сході. Також союзники наголосили на важливості здійснення внутрішніх реформ, зокрема у судовій системі, пов’язаних з протидією корупції та реформ у безпековому й оборонному секторі", - додають у повідомленні.

Також обговорили практичні кроки з "порядку денного" партнерства.

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Нагадаємо, 7-8 липня Ольга Стефанішина здійснила перший робочий візит до Брюсселю на посаді віцепрем’єра.

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