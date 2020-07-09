Таран рассказал генсеку НАТО о ходе реформ в Украине

Министр обороны Украины Андрей Таран в пятницу в телефонном разговоре с генсеком НАТО обсудил усилия Украины относительно реформ и сотрудничество с Альянсом.

Об этом проинформировала пресс-секретарь генерального секретаря НАТО Оана Лунгеску, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил с министром обороны Украины Андреем Тараном. Они обсудили усилия Украины по реформам и партнерство с НАТО", - сообщила пресс-секретарь в Twitter.

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"Альянс продолжает поддерживать Украину, и наше партнерство является прочным", - добавила она.

В пресс-службе Минобороны со сообщили, что Таран в разговоре отметил необратимость реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства НАТО.

Он отметил необходимость восстановить регулярные заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, которые не проходят из-за блокады Венгрии.

Собеседники также согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирование в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса.

Министр обороны Украины выразил заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в регионе и пригласил государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированным на юге Украины осенью этого года.

Накануне штаб-квартиру НАТО посетила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

На первой встрече с генсеком Альянса Стефанишина обсудила приоритеты украинского правительства и партнерство Украины с Альянсом.