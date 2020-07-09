Німеччина пропонує ЄС новий військовий проєкт – "медичні потяги"

Пандемія COVID-19 показала необхідність переоцінки сприйняття військової загрози в ЄС і виявила прогалини у реакції блоку на кризу, тому ЄС повинен бути краще підготовлений до пандемій або подій з великою кількістю важко поранених.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, представляючи пріоритети головування Німеччини у Раді ЄС у сфері безпеки, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Міністр запропонувала створити новий спільний військовий проєкт "медичного поїзда" в рамках постійного структурованого співробітництва ЄС (PESCO), який буде використовуватися для проведення медичних евакуаційних операцій.

Крамп-Карренбауер розповіла, що Німеччина та Франція зараз обговорюють, чи можна було б розробити залізничну версію за образом літака MedEvac, який використовується для медичної евакуації, щоб він став інструментом "для переміщення по Європі".

"Що ми уявляємо, це ...колісні відділення інтенсивної терапії, тобто залізничні вагони, які також можуть бути переобладнані для цієї мети і які можуть бути прикріплені до будь-якого локомотива", - заявила вона.

Вона нагадала про концепцію медичних поїздів, які існували під час "холодної війни". Як більш сучасний приклад, Франція перевозила пацієнтів інтенсивної терапії під час пандемії на швидкісних потягах TGV.

У період з березня 2018 року по листопад 2019 року Рада ЄС прийняла 47 проєктів PESCO, які охоплювали навчання, розвиток спроможності та оперативну готовність у сфері оборони.

Наступний конкурс проєктів PESCO має відбутися в 2021 році, і саме тоді можна запровадити німецьку ініціативу.