Україна запросила Білорусь як гостю на зустріч "Люблінського трикутника"

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час телефонної розмови у п'ятницю запросив білоруського колегу Володимира Макея в якості почесного гостя на зустріч міністрів закордонних справ України, Литви і Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

Кулеба поінформував білоруського колегу про започаткування ініціативи трьох країн "Люблінський трикутник" та запросив до Києва в якості почесного гостя на зустріч міністрів закордонних справ України, Литви і Польщі.

Міністри обговорили ситуацію навколо затримання білоруськими правоохоронцями декількох десятків російських бойовиків. Кулеба подякував за оперативну передачу білоруською стороною списку затриманих осіб і запевнив щодо його ретельного опрацювання компетентними органами України.

Очільники МЗС домовилися про проведення ближчим часом політичних консультацій на рівні заступників міністра. Очікується, що у ході переговорів сторони приділять увагу питанням підготовки до офіційного візиту до Білорусі президента України та проведення Третього форуму регіонів України та Білорусі 8-9 жовтня у Гродно.

У вівторок, 28 липня, Україна, Польща і Литва оголосили про створення "Люблінського трикутника" - формату, у рамках якого три країни зосередяться на поглибленні взаємодії у питаннях оборони, економіки, торгівлі і туризму.

Наступна зустріч глав МЗС "Люблінського трикутника" пройде восени в Україні.