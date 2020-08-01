Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна змінила правила повернення з-за кордону: новий список "зелених" і "червоних" держав 

На виборах у США округ вперше дав можливість проголосувати українською мовою

В Португалії зазнав аварії швидкісний потяг: 2 загиблих, десятки поранені

Збиття літака МАУ: Іран готовий до раунду переговорів у жовтні - МЗС






Україна запросила Білорусь як гостю на зустріч "Люблінського трикутника"

Субота, 1 серпня 2020, 10:11

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час телефонної розмови у п'ятницю запросив білоруського колегу Володимира Макея в якості почесного гостя на зустріч міністрів закордонних справ України, Литви і Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

Кулеба поінформував білоруського колегу про започаткування ініціативи трьох країн "Люблінський трикутник" та запросив до Києва в якості почесного гостя на зустріч міністрів закордонних справ України, Литви і Польщі.

Читайте також
Люблінська декорація: чого не вистачає у заяві глав МЗС України, Польщі та Литви

Міністри обговорили ситуацію навколо затримання білоруськими правоохоронцями декількох десятків російських бойовиків. Кулеба подякував за оперативну передачу білоруською стороною списку затриманих осіб і запевнив щодо його ретельного опрацювання компетентними органами України.

Очільники МЗС домовилися про проведення ближчим часом політичних консультацій на рівні заступників міністра. Очікується, що у ході переговорів сторони приділять увагу питанням підготовки до офіційного візиту до Білорусі президента України та проведення Третього форуму регіонів України та Білорусі 8-9 жовтня у Гродно.

У вівторок, 28 липня, Україна, Польща і Литва оголосили про створення "Люблінського трикутника" - формату, у рамках якого три країни зосередяться на поглибленні взаємодії у питаннях оборони, економіки, торгівлі і туризму.

Наступна зустріч глав МЗС "Люблінського трикутника" пройде восени в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
МЗС Польща Литва Білорусь
powered by lun.ua