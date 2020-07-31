Кулеба розповів, що відомо про українців серед затриманих у Мінську "вагнерівців"

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Україна отримала від білоруської сторони список затриманих під Мінськом "вагнерівців" та проводить перевірку їхнього громадянства.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він розказав на онлайн-брифінгу у п’ятницю, 31 липня.

Кулеба нагадав, що у четвер виконувач обов'язків керівника посольства України в Білорусі Петро Врублевський був запрошений у МЗС Білорусі.

"Список затриманих громадян ми отримали. МЗС Білорусі звернулось до нас з прохання передати цей документ компетентним органам України для перевірки на предмет скоєння цими особами злочинів у нашій державі", - розповів міністр.

Кулеба не назвав точну кількість громадян України, які фігурують у цьому списку, але сказав, що "їх не семеро", як раніше писали ЗМІ.

"Ми одразу передали список українським компетентним органам для вивчення... Щодо кількості громадян України, можу сказати точно, що їх не семеро. Ми маємо перевірити весь список, бо можуть бути різні ситуації. Наприклад, хтось при затриманні представив себе як громадянин України, а хтось як громадянин РФ, але це не виключає, що в цієї людини може бути паспорт України.

Нагадаю, що відповідно до чинного законодавства України ми не визнаємо другого громадянства", - сказав Кулеба.

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Він додав, що Україна завжди була надійним сусідом Білорусі і підтримує "незалежність, суверенітет і стабільність у цій сусідній дружній до нас країні".

Раніше в МЗС Білорусі заявили, що деякі з затриманих бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" мають українське громадянство та брали участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей України.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня під Мінськом затримали 33 осіб. Білоруські державні ЗМІ повідомили, що це бойовики російської приватної військової компанії Вагнера. 32 з них забрали з санаторію під Мінськом, ще один чоловік був виявлений і затриманий на півдні країни.

В СБУ заявили, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.

Детальніше читайте у статті: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі.