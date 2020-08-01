Украина пригласила Беларусь как гостю на встречу "Люблинского треугольника"

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора в пятницу пригласил белорусского коллегу Владимира Макея в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кулеба проинформировал белорусского коллегу о начале инициативы трех стран "Люблинский треугольник" и пригласил в Киев в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.

Министры обсудили ситуацию вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков. Кулеба поблагодарил за оперативную передачу белорусской стороной списка задержанных лиц и заверил о его тщательной проработке компетентными органами Украины.

Руководители МИД договорились о проведении в ближайшее время политических консультаций на уровне заместителей министра. Ожидается, что в ходе переговоров стороны уделят внимание вопросам подготовки к официальному визиту в Беларусь президента Украины и проведения Третьего форума регионов Украины и Беларуси 8-9 октября в Гродно.

Во вторник, 28 июля, Украина, Польша и Литва объявили о создании "Люблинского треугольника" - формата, в рамках которого три страны сосредоточатся на углублении взаимодействия в вопросах обороны, экономики, торговли и туризма.

Следующая встреча глав МИД "Люблинского треугольника" пройдет осенью в Украине.